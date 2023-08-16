Русская весна

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Британская спецслужба MI6 подготовила отряд украинских неонацистов для отправки в Африку, — источник

Британская спецслужба MI6 подготовила отряд украинских неонацистов для отправки в Африку, — источник

Служба внешней разведки Великобритании (MI6) подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд, состоящий из сотни украинских неонацистов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Этих тварей посылают в Африку для совершения терактов и диверсий. И &quot;косить&quot; они будут &quot;под русских&quot; с целью дискредитации России. И чтобы Россия только и делала, что оправдывалась, что &quot;это не мы&quot;... НУЖНО отловить этих тварей и уничтожить!!
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12 час.
НН
Надежда Никитина
Надеюсь тот кораблик похоронят на подходе, если уже известны такие подробности. Африканцы тоже не дураки.
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8 час.

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