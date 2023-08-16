Британская спецслужба MI6 подготовила отряд украинских неонацистов для отправки в Африку, — источник

лл

лина любимцева

Этих тварей посылают в Африку для совершения терактов и диверсий. И "косить" они будут "под русских" с целью дискредитации России. И чтобы Россия только и делала, что оправдывалась, что "это не мы"... НУЖНО отловить этих тварей и уничтожить!!