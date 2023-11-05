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На пульсе времени

2 533 подписчика

Ядерное оружие не потребуется: «Кинжал» несёт не обычную боеголовку, а кое-что страшнее

Ядерное оружие не потребуется: «Кинжал» несёт не обычную боеголовку, а кое-что страшнее

Всем доброго времени суток. Безопасность нашей страны, неприкосновенность границ – задача первостепенная, это не секрет.

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
В горах за Львовом не выдержал!
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2 д.
СЕРГЕЙ Лютов
для общего развития https://dzen.ru/a/ZCWqtCREJmUxFYJt
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2 д.
Grandad
Там старые мягкие породы. Скалы совсем другие, да и толщина несравнимо больше.
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2 д.

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