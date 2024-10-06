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Владимирские новости

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Во Владимире на опасном участке автодороги установили освещение

Во Владимире на опасном участке автодороги установили освещение

На опасном участке автодороги во Владимире установили освещение. Ранее на данном участке, как в границах населенного пункта, так и за его пределами, отсутствовало стационарное электрическое освещение, что создавало угрозу для участников движения.

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