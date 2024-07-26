Кубань на третьем месте в рейтинге самых аварийных для мотоциклистов регионов РФ

Статистику предоставили специалисты страховой компании «Согласие». Были проанализированы данные по обращениям за 2023 и 2024 годы, на первом месте трагического рейтинга оказалась Москва - здесь 21,9 процента от всех заявлений.
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