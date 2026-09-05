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«Нет российского газа - нет немецкой промышленности»: Дмитриев сделал заявление о Германии

«Нет российского газа - нет немецкой промышленности»: Дмитриев сделал заявление о Германии

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что промышленный сектор Германии испытывает серьезные последствия из-за отказа от российских энергоносителей.

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