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Северный морской путь⚓

2 подписчика
Aurora Borealis или Северное Сияние в Баренцевом море с борта одного из судов

Aurora Borealis или Северное Сияние в Баренцевом море с борта одного из судов, следовавших по СМП Баренцево море, начало октября 2024 года За фото большое спасибо подписчику 🤝 Подпишись на Арктику 🌐.

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