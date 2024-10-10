Aurora Borealis или Северное Сияние в Баренцевом море с борта одного из судов, следовавших по СМП Баренцево море, начало октября 2024 года За фото большое спасибо подписчику 🤝 Подпишись на Арктику 🌐.
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Aurora Borealis или Северное Сияние в Баренцевом море с борта одного из судов, следовавших по СМП Баренцево море, начало октября 2024 года За фото большое спасибо подписчику 🤝 Подпишись на Арктику 🌐.