РОАД опровергла информацию о блокировке иномарок, ввезенных в Россию

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) не подтвердили распространившуюся в СМИ информацию о якобы возникших случаях блокировки в автосервисах электроники иностранных автомобилей, ввезенных в Россию путем параллельного импорта.
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