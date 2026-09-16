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Вован и Лексус: Шваб сказал, что Запад хочет "корейского сценария" для Украины

Вован и Лексус: Шваб сказал, что Запад хочет "корейского сценария" для Украины

Глава Давосского форума Клаус Шваб говорил, что Запад предпочитает «корейский сценарий» для Украины. Об этом в интервью RT заявили известные российские пранкеры Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров).

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