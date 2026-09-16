Глава Давосского форума Клаус Шваб говорил, что Запад предпочитает «корейский сценарий» для Украины. Об этом в интервью RT заявили известные российские пранкеры Вован (Владимир Краснов) и Лексус (Алексей Столяров).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Мерц: экономика Г...
- АА Клычков: с Запада...
- Норвежский лыжник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым