Пентагон: США продолжат содействие оборонным реформам Армении

США будут использовать весь потенциал своих программ для поддержки реформирования армии Армении, заявил помощник заместителя главы Пентагона Эндрю Лумис, 19 сентября сообщила пресс-служба армянского минобороны Как уточняется в публикации, армяно-американские консультации по обороне прошли 18 сентября в Ереване.
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