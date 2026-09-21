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Несекретные материалы

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Выборы-2026 проведены штатно, но есть нюансы

Выборы в Госдуму состоялись штатно — и это, пожалуй, главный итог. Войска ПВО молодцы, что не дали их сорвать, в остальном всё предсказуемо.

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