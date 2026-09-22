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Почему 22 сентября называют Днём рожениц, традиции и история праздника

Почему 22 сентября называют Днём рожениц, традиции и история праздника

22 сентября 2026 года в народном календаре отмечают День рожениц — праздник, посвящённый материнству, семейному благополучию и женщинам, помогавшим детям появляться на свет.

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