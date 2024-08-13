Стали известны подробности состояния сбитой автомобилем 11-летней смолянки

Мама ребенка стала фактически свидетелем случившегося, а соседи рассказали о ДТП, которые регулярно происходят на этой улице Школьнице из Смоленска, которая две недели назад оказалась под колесами авто в поселке Торфпредприятие, предстоит долгий период реабилитации.
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