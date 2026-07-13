Восемь звезд советского экрана старше 70 лет: как сложились их судьбы и как они выглядят сегодня

Их лица знакомы миллионам зрителей, даже если не все с ходу назовут их фамилии. Эти артисты блистали на экранах в эпоху, когда кино собирало у экранов целые семьи, а сыгранные ими персонажи становились по-настоящему родными.
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