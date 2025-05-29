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Дата конца СВО: Версию Зеленского раскритиковал Джабаров

Дата конца СВО: Версию Зеленского раскритиковал Джабаров

Русский сенатор раскритиковал слова киевского главаря о сроке окончания украинского конфликта.Главарь киевского режима Владимир Зеленский уверенно заявил, что военный конфликт на Украине закончится не раньше лета 2026 года.

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