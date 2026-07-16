Пенсии вырастут уже с 1 августа: кто получит прибавку и перерасчет

С 1 августа в России увеличатся выплаты для нескольких категорий пенсионеров. Изменения затронут работающих граждан, получателей накопительной пенсии, инвалидов I группы, пенсионеров с северным и сельским стажем, а также тех, кому в июле исполнилось 80 лет.
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