Пенсии вырастут уже с 1 августа: кто получит прибавку и перерасчет

С 1 августа в России увеличатся выплаты для нескольких категорий пенсионеров. Изменения затронут работающих граждан, получателей накопительной пенсии, инвалидов I группы, пенсионеров с северным и сельским стажем, а также тех, кому в июле исполнилось 80 лет.