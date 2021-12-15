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Психологи объяснили, как правильно относиться к советам родителей

Психологи объяснили, как правильно относиться к советам родителей

По данным ВЦИОМ, 35% россиян прислушиваются к советам родителей. Основная масса опрошенных отвечает, что активно ищет авторитетное мнение у родителей или родственников, однако у каждого пятого нет людей, к которым хотелось бы прислушиваться.

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