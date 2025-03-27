Омичам, устроившим самосуд над насильником девочки, вынесли приговор. Суд отправил Аргенова и Широченко в колонию строгого режима на 11,1 и 12,1 год соответственно.
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Омичам, устроившим самосуд над насильником девочки, вынесли приговор. Суд отправил Аргенова и Широченко в колонию строгого режима на 11,1 и 12,1 год соответственно.