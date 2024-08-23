15+ человек, над внешностью которых природа колдовала особенно тщательно

Гены — удивительная вещь, ведь именно благодаря им люди имеют уникальную внешность. Хотя иногда они чудят и некоторых из нас делают точными копиями наших предков, а других и вовсе одаривают редкими особенностями тела.
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