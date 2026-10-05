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Пункт-А

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Астраханский кабмин утвердил правила денежных возмещений за изымаемое муниципальное жилье

Астраханский кабмин утвердил правила денежных возмещений за изымаемое муниципальное жилье

Правительство Астраханской области утвердило правила, при которых астраханцы, занимающие квартиры в аварийных или изымаемых домах по договору социального найма, смогут получить денежную компенсацию вместо другого жилья.

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