Астраханский кабмин утвердил правила денежных возмещений за изымаемое муниципальное жилье

Правительство Астраханской области утвердило правила, при которых астраханцы, занимающие квартиры в аварийных или изымаемых домах по договору социального найма, смогут получить денежную компенсацию вместо другого жилья.
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