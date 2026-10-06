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Кадры, которые сломали привычный мир

Кадры, которые сломали привычный мир

Иногда привычная вещь стоит совсем рядом, но мы годами не замечаем в ней ничего необычного. А потом появляется фотография - и оказывается, что в знакомом мире полно странных, забавных и почти невероятных деталей.

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