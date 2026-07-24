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The Eurasia Daily news agency

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"Take Starlink away" — Zakharova responded to Mask's words as "people are dying on the front line"

"Take Starlink away" — Zakharova responded to Mask's words as "people are dying on the front line"

The official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova, suggested that American entrepreneur Ilon Mask turn off the Starlink satellite network, which is used by the Armed Forces of Ukraine, so that people do not die on the front line.

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