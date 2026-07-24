The official representative of the Russian Foreign Ministry, Maria Zakharova, suggested that American entrepreneur Ilon Mask turn off the Starlink satellite network, which is used by the Armed Forces of Ukraine, so that people do not die on the front line.
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