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"И не сможет вредить России": Приговор для Собчак за спиной Путина. В ответ лучше б промолчала

"И не сможет вредить России": Приговор для Собчак за спиной Путина. В ответ лучше б промолчала

"И не сможет вредить России". Народный приговор для Ксении Собчак появился на экране за спиной Владимира Путина.

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Комментарии
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Valentina hohlova
долгая это песня. Пока не договорится до статьи. а так... безнаказанна...
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1 час.
Valentina hohlova
долгая это песня. Пока не договорится до статьи. а так... безнаказанна...
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1 час.
рубцова галина
Выдвигать себя в президенты - конституционное право каждого. Худо что нашлись проголосовавшие  за нее
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1 час.

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