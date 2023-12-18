"И не сможет вредить России": Приговор для Собчак за спиной Путина. В ответ лучше б промолчала

"И не сможет вредить России". Народный приговор для Ксении Собчак появился на экране за спиной Владимира Путина.
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