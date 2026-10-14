Отчёт Кличко о блэкаутах прервался блэкаутом: в Раде пропали свет, интернет и вода

В здания Верховной рады Украины отключились коммуникации во время отчёта Кличко.Во время выступления мэра Киева Виталия Кличко с отчётом о блэкаутах в зданиях Верховной рады пропали электричество, интернет и вода.
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