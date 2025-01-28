Оружие «Хезболлы», вероятно, оказалось на Украине В Жешув прилетел американский тяжёлый транспортный самолёт.
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Оружие «Хезболлы», вероятно, оказалось на Украине В Жешув прилетел американский тяжёлый транспортный самолёт.
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