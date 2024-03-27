30 лет живу один без других людей: рассказ отшельника

Александр Пелимский Распри не прекратятся, начнутся распри за лучший участок, за еду, за женщину, а при недостатке еды и друг друга жрать начнут. Такое существо как человек без распрей жить не сможет.

лл лина любимцева А где он берет одежду? Обувь? Да и толь на халабуде поистрепался... А заболеет?