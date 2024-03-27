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TRENDYMEN

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30 лет живу один без других людей: рассказ отшельника

Экономические кризисы, политические неурядицы, бесконечные финансовые трудности – все эти проблемы не имеют значения для Юрия.

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Комментарии
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Александр Пелимский
Распри не прекратятся, начнутся распри за лучший участок, за еду, за женщину, а при недостатке еды и друг друга жрать начнут. Такое существо как человек без распрей жить не сможет.
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18 час.
лл
лина любимцева
А где он берет одежду? Обувь? Да и толь на халабуде  поистрепался... А заболеет?
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16 час.
юрий серебренников
Все таки не зря в литературе сейчас тема постапокалиса разматывают. Миллионы людей подсели на неё. И я в их числе, к сожалению....
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16 час.

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