Украина проиграет независимо от США и воли Трампа – американский профессор

Украине не светит победа в противостоянии с Россией. Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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