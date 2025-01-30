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Украина проиграет независимо от США и воли Трампа – американский профессор

Украина проиграет независимо от США и воли Трампа – американский профессор

Украине не светит победа в противостоянии с Россией. Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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