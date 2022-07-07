Царьград

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  • Игорь Василевский
    Очень похоже, что лысому шьют белые тапки... Но маячащая за его спиной курица бербок еще тупее.Будни Евросодома:...
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    Лавров сказал это по-другому поводу но к БИ-2 это тоже непосредственно относится"Би-2" на Суперку...
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    кто, кто ? беглов - вот кто  !!!"Би-2" на Суперку...

Кадыров хочет в Киев. Он объяснил, чем там займутся русские войска

Кадыров хочет в Киев. Он объяснил, чем там займутся русские войска

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецоперация на Украине ещё далека до завершения. И это, несмотря на историческое и судьбоносное для Луганска достижение – полное освобождение "от националистически настроенной сволоты" всей территории ЛНР.

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