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Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией

Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией

По мнению многих современных историков, поводом для Зимней войны СССР с Финляндией стал так называемый майнильский инцидент, когда 26 ноября 1939 года финские войска якобы обстреляли из артиллерии советскую приграничную деревню Майнила.

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