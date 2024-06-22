Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией

По мнению многих современных историков, поводом для Зимней войны СССР с Финляндией стал так называемый майнильский инцидент, когда 26 ноября 1939 года финские войска якобы обстреляли из артиллерии советскую приграничную деревню Майнила.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)