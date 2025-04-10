Перелётные птицы в Москве: как помочь в холодное время года

Эколог Илья Рыбальченко объясняет, как помочь перелётным птицам, попавшим в заморозки в Москве. Он рекомендует использование круп как пищи, что не только поддержит птиц зимой, но и принесёт дачникам пользу летом, избавляя их участки от вредителей.