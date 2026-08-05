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Царьград

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"Сам не мог, но машину отдал". Житель Геленджика спасал людей после удара по пляжу - минуты были решающими

"Сам не мог, но машину отдал". Житель Геленджика спасал людей после удара по пляжу - минуты были решающими

"Не пожалел машину": очевидец рассказал, как спасал людей после удара по пляжу в Архипо-Осиповке.После удара по пляжу в Краснодарском крае один из очевидцев не стал ждать помощи и сразу начал вывозить пострадавших.

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