"Сам не мог, но машину отдал". Житель Геленджика спасал людей после удара по пляжу - минуты были решающими

"Не пожалел машину": очевидец рассказал, как спасал людей после удара по пляжу в Архипо-Осиповке.После удара по пляжу в Краснодарском крае один из очевидцев не стал ждать помощи и сразу начал вывозить пострадавших.
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