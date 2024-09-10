ВФУ в шестой раз атаковали Горловку при помощи сброса с дрона

Вооруженные формирования Украины в шестой раз за сутки сбросили боеприпас с БПЛА на город Горловку в Донецкой Народной Республике, 10 сентября сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
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