Учёные из Сиднейского университета проследили за пищевыми привычками и психическим здоровьем 6537 подростков из 71 школы Австралии.
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