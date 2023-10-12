В Турции нашли уникальные глиняные статуэтки, которым 7700 лет

При раскопках в кургане Улуджак (Ulucak Höyük), одном из старейших археологических памятников и неолитических поселений на территории современной Западной Анатолии (Турция), ученые обнаружили уникальные статуэтки.
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