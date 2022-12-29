Крис Юбенк о бое с Головкиным: «Буду драться, где угодно»

Британский боксер, экс-чемпион мира в двух весовых категориях Крис Юбэнк-младший в очередной раз заявил, что хотел бы подраться с обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным в 2023 году: «Мы хотим большие имена и мировые титулы.
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