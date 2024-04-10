Эксперт Земцов объяснил, почему дамба в Орске не справилась с наводнением

Доктор географических наук, профессор кафедры гидрологии Томского государственного университета (ТГУ) Валерий Земцов объяснил, что дамба в Орске не смогла справиться с масштабным наводнением из-за того, что при её строительстве не были учтены исторические наводнения, произошедшие на данной территории около ста лет назад.
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