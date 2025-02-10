Контрнаступ ВСУ полностью "захлебнулся". Полки окружены, наши внезапно пошли в атаку: Началась решающая битва за освобождение Суджи

Военкоры, ссылаясь на данные наших бойцов, сообщили, что начатый 6 февраля контрнаступ ВСУ окончательно захлебнулся – противнику, по разным данным, удалось продвинуться на 5 км, но движение было остановлено.
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