Северная Корея обвинила США в создании угрозы безопасности в мире

Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе. Кроме того, в ведомстве призвали Вашингтон отказаться от враждебной политики, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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