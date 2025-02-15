Политика как он...
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Политика как она есть

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Северная Корея обвинила США в создании угрозы безопасности в мире

Северная Корея обвинила США в создании угрозы безопасности в мире

Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе. Кроме того, в ведомстве призвали Вашингтон отказаться от враждебной политики, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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