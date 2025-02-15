Северная Корея обвинила США в создании угрозы безопасности в мире

Министерство обороны КНДР обвинило США в создании угрозы обстановке безопасности в мире и в регионе. Кроме того, в ведомстве призвали Вашингтон отказаться от враждебной политики, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).