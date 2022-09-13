В Челябинской области вынесли приговор матери, зарезавшей новорожденного

Жительница Аргаяшского района осуждена за убийство новорожденного ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Аргаяшский районный суд признал женщину виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.