РИА Новый день

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    ТРУТЕНЬ НА ТЕЛЕ РФ. ВЫРАЩИВАЙ КЛУБНИКУ СТАРЫЙ ПЕРДУН«Одурачивание и о...
  • Viliam Bakos
    Его IQ ниже среднего IQ среднего человека.Председатель Гена...
  • Лидия Санникова
    Кто бы говорил...😆😆😆«Одурачивание и о...

В Челябинской области вынесли приговор матери, зарезавшей новорожденного

В Челябинской области вынесли приговор матери, зарезавшей новорожденного

Жительница Аргаяшского района осуждена за убийство новорожденного ребенка. Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Аргаяшский районный суд признал женщину виновной в убийстве своего новорожденного ребенка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх