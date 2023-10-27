Сильный снегопад привел к ДТП с участием 16 автомобилей в Москве

Массовое ДТП с пострадавшими произошло минувшей ночью в Москве в условиях снегопада. Авария была зафиксирована в 00:30 в Южнопортовом районе на ТТК, в районе 2-й улицы Машиностроения, дом № 7, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.