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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Житель самого северного села Ямала впервые собрал урожай тепличных овощей

Житель самого северного села Ямала впервые собрал урожай тепличных овощей

Урожай вкусных помидоров и огурцов снимают на фазенде Михаила Окотэтто в самом северном селе Ямала. Сеяха расположена на 70 параллели, ее окружает лишенная деревьев тундра, продувают арктические ветра и не балует теплом полярная погода.

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