Житель самого северного села Ямала впервые собрал урожай тепличных овощей

Урожай вкусных помидоров и огурцов снимают на фазенде Михаила Окотэтто в самом северном селе Ямала. Сеяха расположена на 70 параллели, ее окружает лишенная деревьев тундра, продувают арктические ветра и не балует теплом полярная погода.