В США обвинили иракскую организацию в гибели трех солдат в Иордании

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США объявили организацию "Исламское сопротивление Ирака" виновными в гибели троих американских солдат в Иордании.
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