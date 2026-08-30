Молодёжь в России выбирает безалкогольное вино вместо классического

Спрос на безалкогольное вино в России растёт благодаря улучшению качества и изменению привычек потребителей.
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