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В Минобороны заявили о подготовке СБУ провокации в рамках зерновой сделки

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине заявил о подготовке Службой безопасности Украины провокации в рамках зерновой сделки для дискредитации ВС РФ, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

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