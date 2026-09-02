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Проспект «Сент-Луиса» Майич впал в кому после тренировки под руководством бывшего «Зеленого берета». У 21-летнего защитника «нулевые шансы на выздоровление»

Проспект « Сент-Луиса » Мэттью Майич впал в кому после тренировки в Аризоне. 21-летний защитник команды Университета штата Аризона потерял сознание во время занятия с партнерами на открытом воздухе 20 августа, сообщил в интервью The Arizona Republic адвокат семьи Роберт Кэри.

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