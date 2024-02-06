Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Мысли о современных полководцах, у которых войну не выиграть.

Мысли о современных полководцах, у которых войну не выиграть.

Скоро сказка сказывается, да нескоро обрюзгший Гегемон соображает ныне, без малого неделю, выбирая цели для «ударов возмездия» после 167-ти атак неизвестных Сил Исламского Сопротивления (условно-обобщённое название, авт.

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