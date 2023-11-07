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Украинские СМИ: в Кривом Роге прогремел взрыв

Украинские СМИ: в Кривом Роге прогремел взрыв

Власти Украины объявили воздушную тревогу на территории Днепропетровской и Кировоградской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации во вторник, 7 ноября.

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