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Евросоюз назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Евросоюз назвал лучшую гарантию безопасности для Украины

Североатлантический альянс является лучшей гарантией безопасности для Украины. Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает телеканал N-TV.

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Комментарии
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Eduard
Отвали от Украины кухарка тупая! Иди Саарема стереги,оружие туда прставляй)
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21 час.
Eduard
Тупая курица!
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21 час.
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