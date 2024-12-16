В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

SS

Shkarinenko Serguei

и что,даже если отправил?Или должен был вложить в бумаги пиндосов и западников,чтобы захапали? У нас ответил кт о-нибудь за это?И почему до сих вкладывают в их госбумаги,хоть и мало,но продолжают ведь?