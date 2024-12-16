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В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times (FT) об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда свергнутый президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву.

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Комментарии
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SS
Shkarinenko Serguei
и что,даже если отправил?Или должен был вложить в бумаги пиндосов и западников,чтобы захапали? У нас ответил кт о-нибудь за это?И почему до сих вкладывают в их госбумаги,хоть и мало,но продолжают ведь?
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