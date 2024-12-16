В России отреагировали на сообщения об отправке Асадом самолетов с тоннами валюты в Москву

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал с осторожностью отнестись к сообщениям Financial Times (FT) об отправке Центральным банком Сирии в 2018-2019 годах, когда свергнутый президент Башар Асад был у власти, нескольких самолетов с миллионами долларов наличными в Москву.
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