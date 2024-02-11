Сегодня в Бубуечь проводятся повторные выборы местного мэра

В коммуне Бубуечь муниципия Кишинев сегодня проходит повторное голосование по выборам местного примара, которое считается действительным независимо от количества избирателей, принявших участие в голосовании, отмечает Noi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии