Качество воздуха в Норильске можно будет оценить онлайн

"Норникель" запустил систему онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха в Норильске. Эксперты подчеркивают, что на подобное "экологическое обнажение" из промышленных гигантов пока еще мало кто решается.
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